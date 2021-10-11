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Комбайн врізався у поїзд «Бахмут – Львів», пошкоджений локомотив і вагони, люди – цілі

Через слідчі дії поїзд затримується на дві години, вказали в УЗ (фото ілюстративне)

В «Укрзалізниці» повідомили, що у понеділок вдень на залізничному переїзді на дільниці Фастів – Житомир сталася ДТП.

«За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд №141 Бахмут – Львів. Внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водій комбайну відмовився від шпиталізації. Пасажири з вагонів, в яких було розбито вікна, пересаджені на інші місця в поїзді», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, на місці працює поліція і через слідчі дії поїзд затримується на дві години. Затримок інших рейсів наразі немає.

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