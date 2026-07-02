«Укрзалізниця»: на Рівненщині сталося зіткнення маршрутки з поїздом, є загиблі

На Рівненщині на залізничному переїзді сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з поїздом, попередньо є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса, повідомляє у телеграмі «Укрзалізниця».

Рух цій на дільниці тимчасово обмежено.



Наразі на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці.

Поліція Рівненської області повідомила, що через зіткнення поїзда з маршруткою троє людей загинули. ДТП сталася близько 13:55 у селищі Квасилів.

За даними голови Рівненької ОВА Олександра Коваля, через це ДТП загинули людини, ще шість людей, серед яких є троє діти – госпіталізовані.



