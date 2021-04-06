Через стрілянину в дорозі затримується поїзд «Київ – Новоолексіївка» – УЗ

В «Укрзалізниці» повідомили, що через стрілянину 6 квітня в дорозі затримується поїзд «Київ – Новоолексіївка».

«Завдяки злагодженим діям залізничників та Національної поліції обеззброєно двох пасажирів поїзда №126 Київ – Новоолексіївка – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом», – йдеться в повідомленні.

За даними перевізника, наразі поїзд затримується в дорозі приблизно на шість годин.

«Залізничники докладають максимально зусиль щоб зменшити його відставання від графіка. «Укрзалізниця» вдячна поїзній бригаді поїзда за висококваліфіковані дії у нестандартній ситуації. До прибуття правоохоронців залізничники вживали усіх можливих заходів щоб 11 пасажирів вагону не постраждали. Вже зібрана інформація щодо пересадок пасажирів вказано поїзда. Укрзалізниця організовує найбільш зручні стикувальні маршрути для пасажирів, які прямують далі залізницею», – додали в «Укрзалізниці».

Повідомляється, що за фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження.