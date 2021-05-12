«Укрзалізниця» повернула кошти всім пасажирам за скасовані від початку карантину рейси – Криклій

«Укрзалізниця» повернула кошти всім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси від початку карантину, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, починаючи з 14 березня 2020 року до 11 травня 2021 року було повернено майже 708 тисяч проїзних документів на загальну суму 250 мільйонів гривень.

«Пандемія коронавірусу та карантин, який розпочався у березні минулого року, без перебільшень завдав сильного удару транспортній галузі України та всій економіці. Проте, попри труднощі, «Укрзалізниця», як і обіцяла, повернула кошти всім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси. У повній вартості та без стягнення додаткових зборів», – додав Криклій.

За даними «Укрзалізниці», станом на 12 травня, загальна сума оформлених проїзних документів на поїзди відправленням з 18 березня 2020-го по 31 травня 2020-го, які ще можуть бути повернені, складає 11,890 мільйонів гривень.