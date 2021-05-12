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12 травня 2021, Київ 16:53
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» повернула кошти всім пасажирам за скасовані від початку карантину рейси – Криклій

З 14 березня 2020 року до 11 травня 2021 року було повернено майже 708 тисяч проїзних документів на загальну суму 250 мільйонів гривень

«Укрзалізниця» повернула кошти всім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси від початку карантину, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, починаючи з 14 березня 2020 року до 11 травня 2021 року було повернено майже 708 тисяч проїзних документів на загальну суму 250 мільйонів гривень.

«Пандемія коронавірусу та карантин, який розпочався у березні минулого року, без перебільшень завдав сильного удару транспортній галузі України та всій економіці. Проте, попри труднощі, «Укрзалізниця», як і обіцяла, повернула кошти всім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси. У повній вартості та без стягнення додаткових зборів», – додав Криклій.

За даними «Укрзалізниці», станом на 12 травня, загальна сума оформлених проїзних документів на поїзди відправленням з 18 березня 2020-го по 31 травня 2020-го, які ще можуть бути повернені, складає 11,890 мільйонів гривень.

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