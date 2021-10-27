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Сходження вагонів на Житомирщині – низка поїздів можуть прибути із запізненням до 4 годин

«Укрзалізниця» повідомила про можливе запізнення загалом 20 поїздів

Через сходження десяти порожніх вагонів вантажного поїзда на Житомирщині деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзди далекого сполучення, які прямували у напрямку Козятина та зворотно, наразі курсуватимуть через Фастів – Житомир – Бердичів. А швидкісний поїзд «Інтерсіті+» №716 Перемишль – Київ та поїзд №29/30 Київ – Ужгород курсуватимуть через Коростень та Шепетівку», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» повідомила про можливе запізнення загалом 20 поїздів. Середній час затримки – до 4 годин.

«Роботи над ліквідацією наслідків сходження вантажних вагонів тривають», – йдеться в повідомленні.

Сходження вантажних вагонів сталося 27 жовтня неподалік селища Чорнорудка. Порушено габарити двох колій, причини розслідуються. Інформації про постраждалих немає.

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