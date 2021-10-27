Сходження вагонів на Житомирщині – низка поїздів можуть прибути із запізненням до 4 годин

Через сходження десяти порожніх вагонів вантажного поїзда на Житомирщині деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзди далекого сполучення, які прямували у напрямку Козятина та зворотно, наразі курсуватимуть через Фастів – Житомир – Бердичів. А швидкісний поїзд «Інтерсіті+» №716 Перемишль – Київ та поїзд №29/30 Київ – Ужгород курсуватимуть через Коростень та Шепетівку», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» повідомила про можливе запізнення загалом 20 поїздів. Середній час затримки – до 4 годин.

«Роботи над ліквідацією наслідків сходження вантажних вагонів тривають», – йдеться в повідомленні.

Сходження вантажних вагонів сталося 27 жовтня неподалік селища Чорнорудка. Порушено габарити двох колій, причини розслідуються. Інформації про постраждалих немає.