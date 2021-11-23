«Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів на дільниці Чернігів – Ніжин

Через обрив контактної мережі 23 листопада на дільниці Чернігів – Ніжин поблизу станції Липів Ріг запізнюється низка поїздів, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«А саме (запізнюються – ред.): приміські поїзди №6301 Ніжин – Чернігів та №6302 Чернігів – Ніжин (час затримки – до 2 годин 30 хвилин). Повідомляємо, що пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі – Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми – Київ. Пасажири поїзда №864 Неданчичі – Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною обриву контактної мережі не повідомляється. У пасажирів просять вибачення за незручності.