Пожежа в торговому центрі в Баку: ЗМІ повідомляють про 10 постраждалих

Внаслідок пожежі в торговельному центрі в столиці Азербайджану Баку постраждали 10 людей, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на медиків. За повідомленням, вони отруїлися продуктами горіння.
Масштабна пожежа виникла вранці 26 березня у торговельному центрі в районі Нізамі в Баку.
МНС Азербайджану повідомило про евакуацію працівників із будівлі.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, пожежники намагаються загасити вогонь, що охопив верхні поверхи 5-поверхової будівлі.
До гасіння пожежі залучили два гелікоптери.
На місці пожежі перебувають представники місцевої влади і керівники поліції.
Причини пожежі поки що невідомі.
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