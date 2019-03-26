Пожежа в торговому центрі в Баку: ЗМІ повідомляють про 10 постраждалих

Внаслідок пожежі в торговельному центрі в столиці Азербайджану Баку постраждали 10 людей, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на медиків. За повідомленням, вони отруїлися продуктами горіння.

Масштабна пожежа виникла вранці 26 березня у торговельному центрі в районі Нізамі в Баку.

МНС Азербайджану повідомило про евакуацію працівників із будівлі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, пожежники намагаються загасити вогонь, що охопив верхні поверхи 5-поверхової будівлі.

До гасіння пожежі залучили два гелікоптери.

На місці пожежі перебувають представники місцевої влади і керівники поліції.

Причини пожежі поки що невідомі.