Через пожежу у військовій частині на Луганщині постраждав військовослужбовець – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що на Луганщині на території однієї з військових частин сталася пожежа, в результаті якої постраждав військовослужбовець.

«В районі ООС, у місті Рубіжне, на території однієї із військових частин сталося загоряння бензобаку автомобіля. В подальшому вогонь перекинувся на чотири бензовози. В результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров’я – задовільний. Його доправлено до лікарні у місті Кремінна», – йдеться в повідомленні.

Наразі пожежу ліквідовано, причини загорання встановлюють фахівці.