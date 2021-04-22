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22 квітня 2021, Київ 18:47
Новини | Події

Через пожежу у військовій частині на Луганщині постраждав військовослужбовець – штаб ООС

Наразі пожежу ліквідовано, причини загорання встановлюють фахівці

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що на Луганщині на території однієї з військових частин сталася пожежа, в результаті якої постраждав військовослужбовець.

«В районі ООС, у місті Рубіжне, на території однієї із військових частин сталося загоряння бензобаку автомобіля. В подальшому вогонь перекинувся на чотири бензовози. В результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров’я – задовільний. Його доправлено до лікарні у місті Кремінна», – йдеться в повідомленні.

Наразі пожежу ліквідовано, причини загорання встановлюють фахівці.

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