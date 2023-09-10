У Тернополі на підприємстві сталася масштабна пожежа, гасіння триває – ДСНС

У Тернополі в неділю гасять масштабну пожежу на підприємстві, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні вночі на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про масштабну пожежу на одному з підприємств. На місце події негайно було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот із Рівного. У гасінні беруть участь 50 рятувальників та 15 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

Орієнтовна площа горіння – близько 9000 м. кв. Будівля заповнена пінопластом.

Постраждалих унаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюють.