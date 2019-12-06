Через пожежу в Одесі загинули 4 людей – останні дані ДСНС

Кількість жертв пожежі 4 грудня у будівлі коледжу економіки та права в Одесі, за останніми даними, загинули четверо людей, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«На місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, триває розбір конструкції на рівні другого та цокольного поверху, аркового проходу до внутрішнього двору, створено 3 пункти ремонту та обслуговування бензопил та шанцевого інструменту, готується техніка для освітлення в нічну пору», – йдеться в повідомленні ДСНС щодо аварійно-рятувальних робіт рятувальників.

Підрозділи ДСНС також гасять окремі осередки тління, які виявляються в завалах, додали у відомстві.

Крім чотирьох загиблих, постраждалими від пожежі вказують 30-х людей (в лікарнях залишається 18, 6 грудня виписані – восьмеро).

За інформацією Нацполіції, доля 11-ти людей залишається невідомою.

5 і 6 грудня в Одесі оголошені днями жалоби.