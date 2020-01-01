105 пожеж і 12 загиблих – у ДСНС розповіли про останній день 2019 року

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 105 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян та травмувалися ще четверо.

«Рятувальники звертаються до українців не втрачати пильності під час святкових вихідних та не нехтувати правилами пожежної безпеки», – звернулися у ДСНС.

У відомстві розповіли, що серед найбільш поширених у свята інцидентів є загорання ялинок. Такий випадок стався вранці 1 січня у Харкові, де загорілася новорічна ялинка, через що госпіталізували 14-річного хлопця та його 44-річну матір. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення новорічної гірлянди.