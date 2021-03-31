На Київщині горів дитсадок: евакуювали понад 100 дітей і 40 осіб персоналу, причину з’ясовують

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що ввечері середи рятувальники ліквідували пожежу у дитячому садку в місті Українка на Київщині.

«31 березня о 17:10 до оперативно-диспетчерської служби 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Обухів надійшло повідомлення про те, що горить дитячій садок «Альонушка» з адресою місто Українка, вулиця Юності... По прибуттю на місце події було встановлено, що сталося загорання в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі. Рятувальниками були евакуйовані 108 дітей та 40 чоловік персоналу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пожежу повністю загасили о 18:17.

Причини пожежі наразі встановлюють.