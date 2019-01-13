На хімзаводі у Калуші триває ліквідація пожежі – ДСНС

Ліквідація пожежі на заводі «Карпатнафтохім» у місті Калуші Івано-Франківської області досі триває, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій в області.

До гасіння пожежі залучено 20 одиниць техніки та 110 людей особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС в області.

«Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає», – інформує ДСНС.

12 січня о 21:08 надійшло повідомлення про пожежу на олефіновому заводі ТОВ «Карпатнафтохім» у Калуші. О 23:48 пожежу було локалізовано.