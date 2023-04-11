Пожежу на Хрещатику загасили, без постраждалих – ДСНС

В управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу на Хрещатику, яка спалахнула у вівторок вранці.

«11 квітня о 9:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик, що у Шевченківському районі столиці. На місці події вогнеборці встановили, що сталось загоряння в одному із приміщень на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі. О 10:15 займання було ліквідовано на площі 10 кв. м. За попередніми даними, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у центрі столиці, на вулиці Хрещатик, сталася пожежа в чотириповерховій будівлі, де розташовується навчальний корпус Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Що стало причиною пожежі невідомо.