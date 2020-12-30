Через пожежу в житловому будинку в Кропивницькому постраждали троє людей – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через пожежу у вівторок ввечері в житловому будинку у Кропивницькому постраждали троє людей, в тому числі і дитина.

«29 грудня о 20:08 у місті Кропивницький на пр-ті Університетський, 21 на 8 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа двох квартир малосімейного типу. О 21:32 пожежу ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано 10 осіб (з них 1 дитина) та евакуйовано 18 осіб (з них 6 дітей). За медичною допомогою, з ознаками отруєння продуктами горіння, звернулося 3 особи (з них 1 дитина), яких госпіталізовано до медичних закладів», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, вогнем пошкоджено меблі та домашні речі на площі 27 метрів квадратних.

Про причини пожежі не повідомляють.

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