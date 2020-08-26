У житловому будинку в Москві прогримів вибух: горять три поверхи, є постраждалі

Російські державні ЗМІ у середу повідомляють, що в столиці Росії Москві прогримів вибух у житловому будинку, в результаті якого сталася пожежа.

Як передає агенція ТАСС, вибух стався на вулиці Кубинка, на заході Москви, в результаті на трьох поверхах виникла пожежа. За попередніми даними, є щонайменше п’ятеро постраждалих.

Агенція «РИА Новости» пише, що обрушень будівлі немає, попередня причина інциденту – вибух побутового газу.

Повідомляється, що триває евакуація мешканців, на місці працюють пожежні та рятувальні служби.