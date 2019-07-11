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11 Липень 2019, Київ 16:38
Новини | Міжнародні

Масштабна пожежа на ТЕЦ у передмісті Москви – 1 людина загинула, 13 постраждали

Від міста Митищі до центру російської столиці – приблизно 20 кілометрів

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Одна людина загинула і 13 постраждали в результаті великої пожежі, що сталася на теплоелектростанції «Північна» у місті-супутнику Москви Митищі. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, пожежу на самій станції загасили, втім пожежники ще борються із вогнем на довколишніх територіях.

Пожежа спалахнула вранці 11 липня. Згідно з повідомленнями, висота полум’я сягала 50 метрів. За даними рятувальників, загорання виникло на газовій станції високого тиску. Попередня причина – витік газу. Наразі триває розслідування причин пожежі.

ТЕЦ-27 у Митищах, що в Підмосков’ї, функціонує з 1992 року. Її загальна потужність 1068 мегават, а основним паливом, яке використовує станція, є природний газ.

Місто Митищі розташоване на північний схід від Москви, приблизно за 20 кілометрів від центру російської столиці.

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