Масштабна пожежа на ТЕЦ у передмісті Москви – 1 людина загинула, 13 постраждали

Одна людина загинула і 13 постраждали в результаті великої пожежі, що сталася на теплоелектростанції «Північна» у місті-супутнику Москви Митищі. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, пожежу на самій станції загасили, втім пожежники ще борються із вогнем на довколишніх територіях.

Пожежа спалахнула вранці 11 липня. Згідно з повідомленнями, висота полум’я сягала 50 метрів. За даними рятувальників, загорання виникло на газовій станції високого тиску. Попередня причина – витік газу. Наразі триває розслідування причин пожежі.

ТЕЦ-27 у Митищах, що в Підмосков’ї, функціонує з 1992 року. Її загальна потужність 1068 мегават, а основним паливом, яке використовує станція, є природний газ.