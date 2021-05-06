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06 травня 2021, Київ 15:22
Новини | Події

Пожежа в будівлі з кількома офісами у Вінниці – одна людина загинула

У ДСНС кажуть: рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення банку та кафе

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті пожежі в офісному приміщенні у Вінниці загинула людина.

«Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширюється покрівлею споруди на складські приміщення. О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, пожежа спалахнула в офіційних приміщеннях на вулиці Бевза, 34.

«Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення «Укргазбанку» та кафе», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною пожежі наразі невідомо.

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