Пожежа в будівлі з кількома офісами у Вінниці – одна людина загинула

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті пожежі в офісному приміщенні у Вінниці загинула людина.

«Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширюється покрівлею споруди на складські приміщення. О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, пожежа спалахнула в офіційних приміщеннях на вулиці Бевза, 34.

«Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення «Укргазбанку» та кафе», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною пожежі наразі невідомо.