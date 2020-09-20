На Житомирщині неподалік лісу горить сміттєзвалище – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від учорашнього дня ліквідовують пожежу в районі міста Овруч на Житомирщині, де горить місцеве сміттєзвалище.

«На місці події було встановлено, що горять відходи на площі 400 кв.м. Саме сміттєзвалище по периметру не огороджено. Тож сюди мають доступ сторонні особи, і вже неодноразово тут виникало займання сміття. Поруч розташований ліс, тому вогонь міг в будь-яку мить перекинутися на нього. Фахівці ДСНС постійно заливали тління, однак процес горіння відбувався всередині звалища, що унеможливлює доступ води безпосередньо до осередку горіння. Тому було залучено два бульдозери... О 18:00 (19 вересня – ред.) пожежу вдалося локалізувати та не допустити подальшого збільшення площі. Ліквідація наразі триває», – розповіли рятувальники.

За даними Укргідрометцентру, 20-22 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.