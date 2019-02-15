У Києві горів університет – ДСНС

У Києві в будівлі Національного авіаційного університету на проспекті Комарова, 1 вранці 15 лютого сталася пожежа, повідомляє місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, ніхто не постраждав, п’ятьох людей евакуювали. Вогонь пошкодив меблі й оргтехніку.

«По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в підсобному приміщенні, де були столи й оргтехніка… О 10:23 пожежу на площі 30 квадратних метрів локалізували, а вже о 10:29 – ліквідували. У результаті загоряння пошкоджено меблі, оргтехніку, закопчено стіни й стелю приміщення», – йдеться в повідомленні.

Причини виникнення пожежі наразі невідомі.