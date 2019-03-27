Вибух на автостоянці у Кропивницькому: троє потерпілих, пожежу ліквідовано

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що о 22:45 27 березня її співробітники загасили пожежу, яка спалахнула на території автостоянки в Кропивницькому близько 20:00.

«Станом на 20:55 пожежу локалізовано, горять п’ять вантажних автомобілів (автоцистерни-заправники газом), десять легкових автомобілів та покрівля поруч розташованої двохповерхової будівлі (розміром 40х12 м) на площі 200 квадратних метрів. Внаслідок вибуху ємності з газом, травмовано трьох осіб, які госпіталізовані до лікарні», – ідеться в повідомленні ДСНС.

Аналогічні дані наводить Міністерство внутрішніх справ, яке згадує про двох травмованих.

До гасіння залучалося 85 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.