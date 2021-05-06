ДСНС попереджає про загрозу пожеж у поминальні дні

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про загрозу виникнення пожеж і необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час відвідування кладовищ.

«Черговим викликом для підрозділів ДСНС можуть стати і поминальні дні, які відзначаються за тиждень після Великодня. У цей час українці вшановують пам’ять своїх рідних, несуть на їхні могили штучні квіти та впорядковують місця спочину родичів, знову ж таки, спалюючи зайве сміття та рослинність. Горять і минулорічні пластикові квіти, і суха трава, і усе живе навколо… Крім того, щороку неконтрольовані багаття спалюють десятки кладовищ по всій Україні. Саме тому, рятувальники попереджають людей про важливість неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки під час поминальних днів та у ході господарських робіт на власних присадибних ділянках», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, за даними КМДА, у столиці влада запропонувала графік відвідування кладовищ під час поминальних днів з 9 до 12 травня. Повідомляється, що під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та «Муніципальної охорони», які контролюватимуть ситуацію і дотримання протиепідемічних правил.

Після Великодня в Україні вшановують пам’ять померлих родичів і близьких. Найбільш масові поминання (Проводи, Гробки) проходять у Провідну неділю, яка припадає цьогоріч на 9 травня.