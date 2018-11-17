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17 Листопад 2018, Київ 19:39
Новини | Міжнародні

Пожежі в Каліфорнії: число жертв зросло до 71, у списках зниклих уже понад тисяча людей

Пожежники на місці згорілого будинку в місті Парадайз, Каліфорнія, США, 13 листопада 2018 року

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Жертвами пожеж на півночі американського штату Каліфорнія стала вже щонайменше 71 людина, ще понад тисяча людей перебувають у списках зниклих безвісти, повідомляє Los Angeles Times із посиланням на шерифа округу Б'ют Корі Гоні.

У попередніх повідомленнях ішлося про понад 600 зниклих, але всі ці дані потребують додаткової перевірки, оскільки імена і прізвища в різних списках можуть збігатися. Більшість зі зниклих – жителі міста Парадайз, в якому жили 27 тисяч людей.

У цьому місті й довкола нього згоріли понад 8,9 тисячі будинків.

Нинішні пожежі, які тривають із 8 листопада, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео
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Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео

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Влада штату повідомляє, що десятки тисяч жителів були змушені залишити свої будинки в умовах сильного вітру і посухи, які сприяли поширенню вогню, що випалив понад тисячу квадратних кілометрів лісів і житлових районів.

Раніше цього тижня місцева влада припустила, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні.12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха.

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