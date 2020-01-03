29 смертей за два дні: ДСНС закликає українців переглянути ставлення до протипожежної безпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців переглянути ставлення до протипожежних заходів у своїх домівках. Рятувальники повідомили, що за перші два дні 2020 року на пожежах загинули 29 людей.

«І це не прикра випадковість, це – наслідки байдужості. «Необережне поводження з вогнем», «необережність під час паління», «порушення правил експлуатації пічного опалення» – усі ці причини, це – людська діяльність. Найбільше болить за маленьких дітей, яких дорослі позбавляють шансів на щасливе й довге життя свідомим нехтуванням правил пожежної безпеки у власних помешканнях», – заявили в ДСНС.

За даними рятувальників, у 2019 році зафіксували понад 97 тисяч пожеж, на яких загинули близько 1 800 людей, ще понад 1 400 отримали травми.