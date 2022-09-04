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На Київщині триває ліквідація двох осередків торф’яних пожеж, повітря у Києві – в нормі

Упродовж поточного тижня якість повітря у Києві кілька днів була поганою, спостерігалося задимлення через лісові й торф’яні пожежі в області

На Київщині триває ліквідація двох осередків торф’яних пожеж, повідомляє управління ДСНС України у Київській області.

Пообіді, за даними рятувальників, ще тривала ліквідація пожежі поблизу с. Соснівка Вишгородського району та с. Лісне Бучанського району.

«Рятувальники Київщини тримають ситуацію із торф’яними пожежами під контролем», – йдеться у повідомленні.

У КМДА раніше сьогодні заявили, що рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві, в цілому, низький. Радіаційний фон у місті – в нормі.

Упродовж поточного тижня якість повітря у Києві кілька днів була поганою, спостерігалося задимлення через лісові й торф’яні пожежі в області.

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