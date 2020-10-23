У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про надзвичайну пожежну небезпеку у низці регіонів України.

«23-24 жовтня у більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – мовиться у повідомленні.

В Україні сьогодні, 23 жовтня, очікується тепла погода, без опадів. На більшості території країни прогнозують +15…19 градусів. Тепліше буде на півдні – +19…21 в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. У Криму – до +22 градусів.