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23 жовтня 2020, Київ 11:17
Новини | Події

У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

ДСНС попереджає про пожежну небезпеку на сході та півдні країни

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про надзвичайну пожежну небезпеку у низці регіонів України.

«23-24 жовтня у більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – мовиться у повідомленні.

В Україні сьогодні, 23 жовтня, очікується тепла погода, без опадів. На більшості території країни прогнозують +15…19 градусів. Тепліше буде на півдні – +19…21 в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. У Криму – до +22 градусів.

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