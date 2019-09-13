ДСНС: надзвичайна пожежна небезпека утримається в Україні скрізь, крім Карпат

Щонайменше до понеділка, 16 вересня, на всій території України, крім Карпат, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомляє зранку 13 вересня сайт ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

«За даними Укргідрометцентру, 13–16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – вказують рятувальники.

В Україні нині переважає погода без опадів, у більшості регіонів ще майже по-літньому тепло. Синоптики не очікують рясних опадів і в найближчі дні.