На Київщині та Вінниччині працює ППО – влада

У Київській та Вінницькій областях працює ППО, повідомляють у обласних військових адміністраціях.



«Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги», – написав у телеграмі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Про роботу ППО також повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Раніше у соцмережах повідомлялось про роботу ППО у Київській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській областях.

Влада Полтавщини також підтвердила роботу ППО в області.

Близько 7:30 по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.