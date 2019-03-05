У Празі представили книжку про сучасних українців у Чехії

У Празі 5 березня відбулася презентація видання про нову українську діаспору Чехії. Книжка під назвою «Між нами: українці, якими ви їх не знаєте» представляє чеському суспільству українців, які живуть і працюють у Чехії, людей, які своїми талантами і знаннями збагачують чеську державу духовно, інтелектуально та культурно.

Книжка об’єднує 30 особистих історій українців різних професій – балерину, оперного співака, науковця, гольфіста, лікарки, банкіра, художника. Для чехів, знайомих із феноменом української трудової міграції, те, що українці працюють і в цих професіях, може видатися неочікуваним, говорить авторка проекту Лариса Галишич.

«Українці в Чехії не мають одне обличчя, багато цікавих, талановитих, професійних молодих українців, які приїхали до Чехії протягом останніх десятиліть», – сказала авторка проекту Лариса Галишич.

«Ця книжка є про руйнування стереотипів, бо українці тут не лише будують, але і збагачують чеську культуру, знайомлять чехів зі своєю», – сказав посол України в Празі Євген Перебийніс.

На презентації книжки виступив і мер Праги Зденек Гржиб, який сказав, що українці в Чехіі підтримують не лише будівництво, але і сферу охорони здоров’я. «Зараз без українських лікарів та медсестер ми б уже не впоралися», – сказав мер Праги.

Ще одним почесним гостем презентації була відома чеська письменниця, телеведуча українського походження Галина Павловська.

«Прага б не мала не лише будівельників, але і людей, які були на верхівці своїх професій. Мій батько, українець із Закарпаття, був прекрасним поетом. Є на часі, щоб люди тут про це знали більше», – сказала Галина Павловська.

Презентацію, що проходила у стінах Міської бібліотеки у Празі, супроводжував спів етнічної української музики від словацько-чеської групи «Міланош» та виступ української скрипальки Патриції Козлової.

У Чехії живе понад 100 тисяч українців, більшість із яких становлять так звані «заробітчани», люди, які приїжджають на обмежений час, щоб заробити необхідні для родини кошти і повернутися назад. Українці, які офіційно працюють у Чехії, в середньому отримують 25 487 крон на місяць (приблизно тисяча євро), це на шість тисяч крон менше, ніж середня зарплата чехів. Вони зайняті передусім на будівництві, виробництві, у сільському господарстві, у сфері обслуговування.