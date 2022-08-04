У Празі відкрили меморіальну дошку в будинку, де розташовувалась місія УНР 

У Празі 4 серпня за участі посла України в Чехії відбулося відкриття меморіальної дошки на будинку, де в період 1919-1921 років розташовувалася дипломатична місія УНР. Нині за цією адресою у столиці Чехії розміщена спеціалізована школа для дітей із вадами слуху.

«Завданням дипломатів, які тоді працювали було забезпечити перемогу УНР у тій війні, яка була розв’язана більшовицькою Росією. Вивчаючи роботу місії, я зрозумів, що перед нашими попередниками стояли ті самі завдання, які сьогодні стоять перед нами – продовольча безпека, зброя і забезпечити міжнародну підтримку для того, аби Європа та захід захистили молоду республіку від більшовицької навали. Тоді це не вдалося, однак сьогодні ми маємо набагато більшу підтримку, ніж 100 років тому», – розповів Радіо Свобода посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Дипломатичне представництво Української Народної Республіки у Чехословаччині розпочало свою роботу 2 лютого 1919 року. Спершу місія розташовувалася в готелі «Central» у центрі Праги. Щоправда найдовше посольство працювало саме в будинку на вулиці Голечковій, де нині відкрили меморіальну дошку.

Окремий напрямок діяльності місії складало вивчення можливостей налагодження українсько-чехословацьких торговельних відносин: збиралися відомості про чеські фірми і фахівців у сфері економіки, торгівлі, господарства, що виявили бажання співпрацювати з українськими установами, й пересилалися до відповідних державних органів УНР.

В той час очолював представництво український поет, публіцист і перекладач Максим Славінський.

Євген Перебийніс закінчує свою роботу послом України в Чехії. Невдовзі він повернеться до Києва, аби працювати на посаді заступника міністра закордонних справ. За його словами, Чехія нині є одним із найбільших партнерів та друзів України у боротьбі із Росією.

Перебийніс сказав: «Чехія стала лідером по всіх напрямках, починаючи від зброї. Чехія десь на п’ятому-сьомому місці серед лідерів країн, які найбільше надають Україні зброї і ця допомога продовжується. Чехія є лідером, яка підтримує європейську інтеграцію, санкції проти Росії. І я радий, що я закінчую свою роботу на піку відносин між нашими країнами».