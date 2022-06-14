Твори українських митців виставляють на аукціоні в Празі

14 червня на аукціоні в Празі виставляють твори видатних українських митців, виручені кошти планують передати на «приватні стипендії українським студентам, на допомогу українським матерям, системі охорони здоров’я, допомогу і психологічну допомогу».

Аукціон проводить приватна галерея ArtHouse Hejtmanek.

Як повідомив галерист Томаш Гейтманек, серед виставлених робіт – картини Олександри Екстер, Давида Бурлюка, Наталії Геркен-Русової, а також Казимира Малевича.



Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на аукціоні виставлені твори графіки й малярства, зокрема, «Чорний прямокутник на білому фоні» (з автентичним підписом автора, не датований) Казимира Малевича – варіація на тему відомого «Чорного квадрату».

У 1933 році цей твір мистець подарував своєму приятелеві Івану Клюнові, про що свідчить авторський автентичний підпис. Початкова ціна лоту – 10 мільйонів чеських крон чи понад 408 тисяч євро.

За даними галереї, справжність картини Малевича підтверджують «онука Клюна Світлана Клюнькова-Соловейчик і відома збірка Бориса Грибанова». «Достовірність і авторство оцінив у 1991 році В’ячеслав Костянтинович Завалищин, фахівець із російського мистецтва, автор публікації про Казимира Малевича. Пропонована картина опублікована та була виставлена в Німеччині в Музеї Вільгельма-Хака», – йдеться в повідомленні на сайті галереї.

Серед творів – також пейзаж з італійської Тосканії (1927 року) уродженки Києва Наталії Геркен-Русової. Авторка у міжвоєнний період активно працювала в Чехословаччині (1919-1939), займалася книжковою ілюстрацією, також створила низку декорацій і костюмів для потреб української еміграції.

«Ми раді, що маємо твір Геркен-Русової (1897 – 1989) і що 14 червня, точно в день 135-річчя від дня народження мисткині матимемо змогу цей твір запропонувати», – наголосив Томаш Гейтманек – організатор аукціону.

На аукціоні представлена також «Сцена з балету» (1946 р.) Олександри Екстер і твір «Козуля відпочиває» яскравого представника футуризму Давида Бурлюка.

Раніше твори (за винятком роботи Геркен-Русової), як повідомив чеський галерист, були в колекції Бориса Грибанова (1918-2010).