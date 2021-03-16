У Чехії просять президента Земана відкрити празький Град для відвідувачів

Чеська громадська організація «Кверулянт» (Kverulant – у перекладі з латини querulus – той, що позивається, прохач), звернулася з листом до президента Чехії Мілоша Земана із закликом відкрити для відвідувачів празький Град (Град – одна з найвизначніших історичних і архітектурних пам’яток, місце коронування чеських королів, нині резиденція президентів Чеської республіки)

У листі керівник організації Войтєх Разіма нагадує президентові події 2016 року, коли Град закрили через загрозу терористичних атак. Тоді це призвело до того, зазначено в листі, що для «ймовірних справжніх терористів була створена легка ціль у вигляді довгих черг». Після цього були запроваджені «принизливі особисті перевірки» відвідувачів, а згодом до охорони Граду приєдналися «вояки з наступальною зброєю, щоб створити враження, що наша країна є в небезпеці». «У такій країні вам краще панувати», – наголошує в листі керівник організації «Кверулянт».

Навесні 2020 року з першою хвилею епідемії COVID-19 Град спочатку закрили на 2 місяці, від 9 жовтня минулого року Град для відвідувачів закрили знову, і «ця зоборона триває й досі».

На думку організації «Кверулянт», ці дії президента «вказують на пихату і ганебну поведінку», адже «загроза інфекції коронавірусу в ареалі празького Граду не є більшою, ніж будь-де в Чеській республіці», закритим Град є тільки для того, «щоб показати свою владу: Ви закрили громадянам республіки місце, яке всім своїм єством пов’язане з нашою державністю і з нашим християнським корінням».

Організація «Кверулянт» просить Мілоша Земана «повернути Град громадянам, зробити його доступним, скасувати контроль і забрати вояків з наступальною зброєю».

Як повідомляють ЗМІ, із закликом відкрити празький Град для відвідувачів вже раніше звертались члени Сенату – верхньої палати чеського парламенту. Цього разу члени «Кверулянта» повідомили мерії столиці про те, що скликають невеликі збори на площа Святого Їржі, яка є всередині празького Граду. Цим кроком члени організації хочуть звернути увагу суспільства на те, що площа Святого Їржі належить до громадського простору, а тому мерія мала б видати дозвіл на проведення громадської акції всередині ареалу празького Граду. У разі, якщо мерія не дасть дозволу на проведення зборів, організація «Кверулянт» готова позиватися до суду. «Якщо б суд заявив, що справді йдеться про громадський простір, тоді громадянам має бути надана можливість вільного пересування і перебування» в Граді, вважають члени організації «Кверулянт».