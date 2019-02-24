У столиці Чехії пройшов флешмоб «Крим – це Україна»

В історичному центрі столиці Чехії Праги, на Староміській площі відбулася акція з нагоди Дня кримськотатарського спротиву російській окупації. Акція, яку організувало посольство України в Чехії, відбулася в рамках щотижневого «Празького Майдану».

Учасники акції встановили дошку із іменами і портретами українських політв’язнів у Росії і у Криму, агітаційними закликами «Putin go home!», «Stop Russian occupation!» і принесли із собою кримськотатарську й українську символіку. Близько 30 осіб вишикувалися в ланцюг із літерами і утворили напис «Крим – це Україна».

В Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Криму. Цього дня у 2014 році біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. На площі перед будівлею парламенту автономії їм протистояли прибічники анексії півострова Росією.

Після анексії Криму російські силовики переслідують активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу. За даними російського слідства, того дня внаслідок тисняви й сутичок загинули двоє мітингувальників, 79 людей зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Звинувачують у цьому тільки учасників проукраїнського мітингу.

Російська влада окупованого півострова й дотепер не припиняє репресії проти проукраїнських і кримськотатарських активістів: нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв’язнів, 10 із яких уже засуджено. Також у Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.