На головній площі столиці Чехії діти зачитали вірші Тараса Шевченка

У столиці Чехії Празі з нагоди відзначення 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбулися кілька символічних акцій.

Представники посольства України в Чехії і кілька десятків дітей із української суботньої школи «Ерудит» разом зі своїми батьками зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку на площі Кінських, де відбулося урочисте покладання квітів, а також конкурси для дітей.

Посольство підготувало для дітей мольберти з розмальовками від Національного музею Тараса Шевченка. Діти могли самі домалювати портрет Кобзаря чи хату, де минуло його дитинство.

Учні принесли до пам’ятника роботи Олександра Грехова: переосмислені портрети поета в різних сучасних образах масової культури.

Для учнів школи також влаштували квест містом під назвою «Ми пам’ятаємо тебе, Кобзарю», – командну інтелектуальну гру, яка крок за кроком, шляхом правильних відповідей мала привести школярів до кінцевих пунктів – пам’ятника Шевченкові, а також «Празького майдану» на Староміській площі.

«Ми сьогодні влаштували день поза школою для того, щоб ближче познайомити наших дітей із Тарасом Шевченком, і головне, щоб їм щось відклалося в голові. Щоб вони розуміли, що це не просто там якийсь геній – це людина, яка більше навіть пасує сучасності, ніж минулості», – поділилася думками з Радіо Свобода Наталія Соловчук, учителька початкових класів української суботньої школи «Ерудит».

На завершення в рамках щонедільного Євромайдану на Староміській площі у Празі діти зачитували «Заповіт» Шевченка англійською, чеською і польською мовами.

Увечері з нагоди 205-ї річниці Товариство українців у Чехії «Берегиня» і дитячий колектив «Світоч» проводять вечір пам’яті Тараса Шевченка в Будинку нацменшин Праги.