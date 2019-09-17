У Празі просто неба знайомляться з українським національним вбранням

У Празі 16 вересня відкрилася вулична фотовиставка «Щирі», яка має познайомити чехів із українською культурою через традиційні українські костюми.

На виставці представлені фотографії з двох проектів «Щирі». Фотографії «Щирі кольори» розповідають про національні крої різних регіонів України із акцентом саме на кольори, притаманні тому чи іншому регіону. Серія «Щирі свята» – це фотографії українських зірок у національних кроях з ХІХ століття, які зображають народні традиції святкування окремих свят.



На фотографіях зображені українські співачки Онука, Тіна Кароль, Джамала, Ніна Матвієнко та музикантки із гурту Dakh Daughters, відомі українські телевізійні ведучі Маша Єфросініна та Марічка Падалко, прима-балерина Національної київської опери Катерина Кухар та інші.



«Нам здається, що український національний костюм дуже самобутній і оригінальний і зазвичай викликає велике захоплення іноземців – тому ми вирішили, що якщо ми хочемо зацікавити Україною – найпростіше і найперше+ що ми можемо зробити – це показати все багатство наших костюмів із різних регіонів України», – повідомила речниця посольства України в Чехії Тетяна Окопна.



Проєкт, фотографії якого надали для презентації в Празі, було створено під егідою Українського інституту історії моди. Автором світлин став відомий український фотограф Дмитро Перетрутов.



На акції також пролунали українські народні пісні від творчих колективів «Джерело» та «Роду цвіт».



Організатори зазначили, що фотографії викликали неабиякий інтерес серед перехожих, зокрема, дітей.



«Вони всі підбігають, роздивляються, намагаються доторкнутися до цих кольорових фотографій. І зазвичай ми бачили, що всі обертаються, зупиняються – тому мені здається, що це дуже вдалий проєкт», – додала Тетяна Окопна.



Участь у відкритті виставки взяло керівництво місцевої влади та посольства України в Чехії, яке у співпраці із Міністерством закордонних справ України надало фінансову та організаційну підтримку.



«Чудова виставка, я обожнюю національне вбрання. І хоч чеський традиційний одяг відрізняється від українського, я все одно бачу спільні мотиви, – наприклад, те, що він, як і наш, містить багато різних кольорів. Для мене це новина – зізнаюся, я не знала що в Україні існує щось подібне», – поділилася із Радіо Свобода відвідувачка виставки.



«Чудова ідея розмістити виставку на вулиці – можна просто так, гуляючи парком, дізнатися щось нове про іншу культуру. Я знаю, що в Україні дуже багата культура, і мені було цікаво роздивлятися всі ці деталі копіткої ручної роботи над українським вбранням», – відреагувала чеська відвідувачка.



Фотографії можна буде побачити в празькому парку Кампа до 6 жовтня.