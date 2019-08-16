«101 композиція»: у Празі представили роботи українського художника Міловзорова

У Празі 15 серпня відкрилася виставка українського художника Олександра Міловзорова, відомого за оформленням станцій метро «Тараса Шевченка» і «Олімпійська» в Києві.

Вернісаж відбувся в нещодавно відкритій галереї іншого українського митця та друга Олександра Міловзорова – Михайла Щеголя, який у 90-х роках емігрував до Чехії. Виставка пройшла під патронатом посольства України.

«Роботи Міловзорова мають українське серце і душу та попри це вони, як і мистецтво само, є універсальною мовою для будь якого народу. Я дуже радий, що люди мають можливість побачити представника української мистецької школи тут, у Празі», – сказав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Олександр Міловзоров, якому цього року виповнився 81 рік, є членом Національної спілки художників України та власником галереї «Триптих», а з 1996 року власником та художнім керівником «Галереї-36» на Андріївському узвозі. Його роботи зберігаються в художніх музеях України та за кордоном у приватних колекціях. Зокрема Міловзоров працював над оформленням інтер'єрів Національної філармонії України та Національної дитячої бібліотеки у Києві.

«Україна подарувала світу художників, які випереджали розвиток сучасного мистецтва – Кандинський, Малевич, Архипенко – можна перелічувати довго. Олександр Міловзоров один із них, це людина ренесансу, чиї роботи сягають надзвичайних меж. Він є ще одним представником прекрасної України, яку я дуже люблю», – сказав на відкритті виставки чеський галерист і колекціонер Міхал Старий.

Картини Олександра Міловзорова будуть представлені безкоштовно в празькій галереї до 15 вересня.