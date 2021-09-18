Наступного року на Місяць відправлять прапор України, надрукований на 3D-принтері

Наступного року на Місяць відправлять Державний прапор України, надрукований на 3D-принтері з українського титану, повідомив держконцерн «Укроборонпром».

Згідно з повідомленням, ВАТ «Меридіан» імені Корольова долучилося до частини космічної місії на Місяць, яку реалізує британська компанія Spacebit.

«Старт заплановано на весну 2022 року. Цей політ є першою місією на супутник Землі за участю України», – йдеться повідомленні.

За словами директорки з розвитку «Меридіану» Ольги Руденко, на Місяць відправлять обладнання для дослідження ґрунту, випробування технології відбору зразків, збирання інформації про теплові властивості та магнітне поле тощо. Вона зазначила, що спочатку вантаж потрапить до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а згодом – до темної плями Oceanus Procellarum на поверхні небесного тіла.

Повідомляється, що датчики, вироблені на українських підприємствах, збиратимуть інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера транслюватиме відеострім з поверхні, всі отримані дані будуть доступні українських науковцям для розвитку космічних програм.

Місія є частиною програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) – комерційної програми обслуговування вантажів на місяці.