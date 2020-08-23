Зеленський закликав вивісити з вікон прапор України з нагоди свята

Україна 23 серпня відзначає День Державного прапора України. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський звернувся з привітанням до громадян, в якому закликав українців вивісити зі своїх вікон цей державний символ.

«Дорогі українці, вивісьте сьогодні прапор зі свого вікна. Або ж пов’яжіть на руку синьо-жовту стрічку. Чи просто про себе, в душі, попросіть у Бога процвітання для нашої країни. З Днем Державного прапора», – звернувся Зеленський у фейсбуці.

День Державного прапора України відзначають щорічно 23 серпня для вшанування одного з державних символів країни – стяга із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.