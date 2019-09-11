У Дніпрі комунальники зняли синьо-жовті прапори, встановлені на могилах загиблих бійців

У Дніпрі комунальники зняли синьо-жовті прапори, встановлені на Краснопільському цвинтарі біля могил загиблих бійців активістами. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила директорка департаменту соціальної політики мерії Дніпра Юлія Дмитрова.

За її словами, до Дня Незалежності України ініціативна група без узгодження з міською владою та адміністрацією цвинтаря встановила на кладовищі кілька десятків металевих флагштоків з прапорами.

Встановленим прапорам не могли гарантувати збереження на цвинтарі, адже він – у зоні постійного впливу вітрів, каже посадовець. Окрім того, на адресу мерії почали надходити скарги.

«У нас є робоча група, ми розробили стратегію впорядкування цвинтаря. Домовились упродовж пів року встановити однотипні пам’ятники на могилах бійців, імена яких були встановлені. Наступний момент – замінити хрести на могилах невстановлених бійців. Ми домовились: встановити єдиний великий флагшток біля пам’ятної стели з Державним прапором України, щоб на державні свята його підіймати, а під час жалобних заходів – приспускати. За цими всіма могилами стежить КП «Ритуальні послуги», адміністрація Краснопільського цвинтаря, яка відповідає за порядок. І приходити й щось там самочинно робити біля чужих могил не можна. Принаймні треба було спитати», – сказала Юлія Дмитрова.

За її словами, прапори та флагштоки були зняті акуратно й наразі зберігаються в адміністрації цвинтаря.

Представниця ініціативної групи, волонтерка батальйону «Донбас» Аліна Смірнова розповіла Радіо Свобода, що у серпні активісти власним коштом встановили на могилах бійців на Краснопільському кладовищі вісім прапорів батальйону «Донбас» та 21 прапор України.

За її словами, наразі зняття прапорів викликало обурення в ініціаторів проєкту й родин загиблих.

«Ми будемо наполягати на тому, щоб принаймні прапори батальйону «Донбас» були повернуті на місце, на кожну могилу. На цьому цвинтарі загалом поховано 11 бійців «Донбасу», родичі на цьому наполягають. Думаю, всі розуміють, що означає прапор батальйону для бійців. Якщо вони не повернуть прапори на місце, ми їх встановимо самі. А ще – документи про це ляжуть на стіл президенту», – обіцяє Смирнова.

Повідомлення про зняття прапорів викликало резонанс і в соцмережах.