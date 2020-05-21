МЗС України засудило погіршення прав людини в Криму на тлі пандемії COVID-19

Міністерство закордонних справ України засудило погіршення прав людини в анексованому Росією Криму на тлі пандемії COVID-19.

«Попри свої обов’язки як окупаційної держави щодо охорони здоров’я населення, визначені міжнародним гуманітарним правом, Російська Федерація використовує загострення гуманітарної ситуації як димову завісу виключно для подальшого наступу на права і свободи кримчан. Поширення пандемії не зупинило російську владу від оголошення чергового примусового призову до окупаційної армії Російської Федерації, що вважається воєнним злочином», – заявили в МЗС.

У відомстві зазначили, що березневий указ російського президента про позбавлення громадян України права власності на землю в Криму став ще одним беззаперечним фактом порушення Москвою своїх зобов’язань в рамках міжнародного гуманітарного права.

«Більше того, вже понад три роки Російська Федерація як окупаційна держава ставить себе вище Міжнародного суду ООН, ігноруючи його наказ, який вимагає відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та має на меті захистити самобутність української та кримськотатарської громади в умовах тимчасової окупації», – зазначили в МЗС.

«У той же час чи не головними ворогами для російської влади залишаються ті, хто в умовах беззаконня та безкарності каральних органів мають сміливість доносити правду про реальний стан справ на окупованій території. Вручення так званих «застережень про екстремістську діяльність», триваючі судові процеси, політично та релігійно вмотивоване незаконне позбавлення волі, переслідування громадських активістів має на меті посилити тотальну атмосферу страху в окупованому Криму та примусово витіснити з півострова найбільш активних викривачів чи залякати їх», – наголосили в міністерстві.

Відомство закликало міжнародне співтовариство посилити спільні зусилля для розвінчання міфів російської пропаганди, яка є елементом російської агресії та дестабілізаційних дій, спрямованих проти України й інших демократичних держав, та назвало неприйнятним є також блокування Росією належного і безперешкодного доступу міжнародних моніторингових місій.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.