Мінреінтеграції працює над системою моніторингу порушень прав людини на непідконтрольних територіях

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює над створенням системи моніторингу і документування порушень прав людини та порушень міжнародно-гуманітарного права.

«Створення реєстру щодо порушення прав людей та реєстру збитків, завданих державі, фізичним та юридичним особам внаслідок збройної агресії Російської федерації, ми плануємо реалізувати шляхом створення єдиної державної системи, яка буде збирати й систематизувати усе. Це і про моніторинг, і про збір інформації, і про аналіз, і про консолідацію цих даних щодо подальшої претензії державі-агресору», – заявив міністр Олександр Смирнов.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

Через кілька тижнів на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.