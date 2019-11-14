Право законодавчої ініціативи народу потребує конкретизації – Конституційний суд

Конституційний суд визнав конституційним законопроєкт №1015, який дає право народу України подавати законопроєкти у Верховну Раду. Також суд вказав, що запропоноване законопроєктом положення «право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу» потребує конкретизації виходячи з того, що в Конституції України поняття «народ» застосовано у значенні «український народ – громадяни України всіх національностей».

Суд вважає, що законопроєкт відповідає вимогам ст. 157 (права і свободи громадян) і ст. 158 (внесення законопроєктів у Раду) Конституції.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 93 Конституції переліком субʼєктів законодавчої ініціативи і закріпити, що крім президента, Кабінету міністрів, народних депутатів, право законодавчої ініціативи належатиме народу. Цю ж статтю пропонується доповнити абзацом: «Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України».

Верховна Рада 3 вересня направила до Конституційного суду законопроєкт №1015.