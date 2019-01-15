Стартував прийом робіт на здобуття премії імені Франка-2019

Міжнародний фонд Івана Франка 15 січня почав приймати наукові роботи на здобуття Міжнародної премії імені Франка у 2019 році.

Премія, як і в попередні роки, вручатиметься у двох номінаціях: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики і за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук, йдеться в повідомленні на сайті фонду.

Комітет премії приймає наукові праці з 15 січня до 1 березня 2019 року. Подання прийматимуть від академічних установ, вищих навчальних закладів України і країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також від лауреатів премії попередніх років.

Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують щорічно, починаючи з 2015 року. Лауреати премії отримують грошову винагороду (у 2016 і 2017 роках преміальний фонд становив 500 тисяч гривень, у 2018 році – 400 тисяч гривень) і золотий знак лауреата.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів відбувається щороку 27 серпня – у День народження Івана Франка.

Міжнародну премію імені Івана Франка започаткував Міжнародний фонд Івана Франка в 2015 році. Щорічна премія є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків і значних заслуг науковців світу в галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Ініціатором створення фонду став онук Івана Франка – Роланд Франко.

Лауреатами премії були: у 2016 році – верховний архієпископ-емерит Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви – Любомир Гузар; у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, а в номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» нагороду здобув академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій.

У 2018 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом стала професор Українського католицького університету (Львів) і Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, а у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» переміг Йоганнес Ремі – помічник професора Колумбійського університету (США).