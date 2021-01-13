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13 січня 2021, Київ 12:09
Новини | Міжнародні

Прем’єр-міністр Естонії подав у відставку через корупційний скандал

Своє рішення про відставку Ратас озвучив у ніч на 13 січня відразу після зборів правління Центристської партії

Прем’єр-міністр Естонії і лідер Центристської партії Юрі Ратас оголосив про відставку на тлі корупційного скандалу в його партії.

Своє рішення про відставку Ратас озвучив у ніч на 13 січня відразу після зборів правління Центристської партії. Цей крок автоматично означає відставку всього уряду Естонії.

«Оприлюднені сьогодні підозри прокуратури не означають, що хтось однозначно винен, але вони неминуче кидають серйозну тінь на всіх причетних. У такій ситуації видається однозначно правильним виходом у відставку дати можливість пролити світло на всі обставини і досягти ясності. В умовах політичного і громадського спокою», – написав Ратас в фейсбуці.

Напередодні представникам партії Ратаса оголосили про підозру в рамках кримінального розслідування щодо фінансування проєкту розвитку нерухомості в Таллінні.

Юрі Ратас очолив уряд Естонії п’ять років тому. З 2005-го по 2007 роки він був мером Таллінна.

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