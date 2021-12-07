У Києві 8-9 грудня можуть обмежити рух через приїзд прем’єра Хорватії

Управління державної охорони повідомляє, що 8-9 грудня у зв’язку з офіційним візитом до України прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині Києва і на деяких вулицях Дарницького району.

«Інформуємо, що відповідно до закону України «Про державну охорону органів державної влади України і посадових осіб», державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади», – йдеться в повідомленні.

Пленкович прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати в Україну під час їхньої телефонної розмови в липні 2020 року.