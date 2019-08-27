У Дрогобичі вручать премію імені Івана Франка

У Дрогобичі 27 серпня вручать Міжнародну премію імені Івана Франка в номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики».

«Нагороду отримає доцент кафедри слов’янських мов Міланського університету, професорка Марія Ґрація Бартоліні за свою монографію «Пізнай самого себе»: неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди» (Київ: Академперіодика, 2017)», – ідеться в повідомленні на сайті Міжнародного фонду Івана Франка.

Міжнародна премія імені Івана Франка присуджується у двох номінаціях: «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» і «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук».

Лауреати премії нагороджують грошовою винагородою і золотим знаком.

Лауреатами премії були: у 2016 році – верховний архієпископ-емерит Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви – Любомир Гузар; у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, а в номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» нагороду здобув академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій.

У 2018 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом стала професор Українського католицького університету (Львів) і Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, а у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» переміг Йоганнес Ремі – помічник професора Колумбійського університету (США).