Названий лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка

Лавреатом Міжнародної премії імені Івана Франка 2020 року визнали доктора історичних наук, професора кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету Ігоря Сердюка. Премія, за визначенням журі, присуджена за монографію переможця «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.».

Урочиста церемонія з нагоди 164-річниця від дня народження українського публіциста, письменника Івана Франка відбулася сьогодні у Дрогобичі на Львівщині.

«Хочемо, щоб Міжнародна премія імені Івана Франка утвердилася як престижна наукова відзнака сучасних праць із гуманітаристики», – каже директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус.

На розгляд журі подали 19 робіт. У фінал потрапили три монографії.

Відбір і нагородження лавреата відбувається вп’яте. У попередні роки премії були удостоєні кардинал Української Греко-Католицької церкви Любомир Гузар, професор Віденського університету Міхаель Мозер та академік Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій, професорка Українського католицького університету Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі Марія Грація Бартоліні.

Преміальний фонд становить 170 тисяч гривень.