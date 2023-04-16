Прем’єр Японії пообіцяв посилити безпеку після атаки у Вакаямі

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв «максимально» посилити безпеку після того, як в нього під час публічного заходу було кинули предмет, схожий на димову шашку або сигнальну ракету. Під час вибуху Кісіда не постраждав.



Коментуючи подію у місті Вакаяма 15 квітня, глава японського уряду назвав таким, що не пробачається, те, що атака була здійснена під час передвиборчої кампанії.

«Акт насильства, скоєний під час організації виборів – основи демократії – ніколи не можна прощати», – сказав він.



Мотиви атаки досі незрозумілі. Підозрюваного затримали на місці. За даними влади, це 24-річний японець Рюдзі Кімура. У момент затримання при ньому був ніж і, ймовірно, другий вибуховий пристрій. Коли Кімура схопили, він кинув цей предмет. Про постраждалих внаслідок нападу не повідомляється. Прем’єр-міністра безпечно евакуювали.



Подібні атаки дуже рідкісні в Японії. Але у липні 2022 року жертвою замаху у місті Нара став екс-прем’єр Сіндзо Абе. У нього стріляли, коли він виступав із передвиборчою промовою. Пізніше Абе помер у лікарні.