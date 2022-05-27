Уряд спростив умови перебування іноземних журналістів в Україні

Відтепер іноземним журналістам, які мають акредитацію на час дії воєнного стану, не треба продовжувати дозвіл на перебування на території України.

Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, до них не застосовуватимуться обмеження строків тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Такі правила, каже Ткаченко, уряд встановив на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування чи припинення.

«Військова агресія росіян в Україні сколихнула весь цивілізований світ. Інтерес іноземних медіа до нашої країни – шалений. Ми найбільше зацікавлені у тому, щоб люди у всіх куточках землі знали про військові злочини російського військово-політичного керівництва й військових», – сказав Ткаченко.

Про представників засобів масової інформації, які пройшли акредитацію, адміністрацію Державної прикордонної служби та Державну міграційну службу інформуватиме Міністерство оборони України.