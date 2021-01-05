Президент Вірменії захворів на COVID-19

У президента Вірменії Армена Саркісяна виявили коронавірус під час візиту до Лондона.

Як повідомили 5 січня вірменські інформаційні агентства, 67-річному Саркісяну в Лондоні мали прооперувати ногу. Вже у столиці Великої Британії у нього з’явилися симптоми COVID-19.

За повідомленнями ЗМІ, Саркісян, обов’язки якого як президента є радше церемоніальними, відправився на самоізоляцію, де продовжить працювати.

Наразі у Лондоні спостерігається різке збільшення випадків захворювання на COVID-19, оскільки новий, більш заразний штам вірусу поширюється у столиці та південних регіонах Англії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 4 січня оголосив про новий локдаун у Англії, щоб стримати поширення вірусу.

Минулого року захворювання на COVID-19 переніс прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

У Вірменії станом на 5 січня зареєстровано понад 160 000 випадків COVID-19, більш ніж 2800 пацієнтів померли.